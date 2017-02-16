Президент США Дональд Трамп отказался от многолетней американской позиции по палестино-израильскому конфликту, предусматривавшей создание "двух государств для двух народов".

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп пообещал, что добьется заключения "великого" мирного договора, но подчеркнул, что для этого обе стороны конфликта должны пойти на компромисс.

Мирный процесс между Израилем и Палестинской автономией фактически застопорился в 2014 году,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Трамп также попросил Нетаньяху "немного притормозить" со строительством новых поселений.