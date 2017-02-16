Мэттис призвал вести диалог с Россией с позиции силы

Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что выстраивать партнерские отношения с Россией странам НАТО необходимо с позиции силы. Соответствующее заявление, как сообщило агентство Bloomberg, Мэттис сделал в среду на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

"Мы по-прежнему открыты для возможностей восстановления партнерских отношений с Москвой, но в своих ожиданиях остаемся реалистами и обеспечиваем нашим дипломатам возможность ведения переговоров с позиции силы, - сказал глава Пентагона. - Мы не готовы, однако, отказаться от ценностей альянса и позволить России своими действиями говорить громче, чем кто-либо из присутствующих здесь",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.





