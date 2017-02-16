СМИ: экспертиза результатов вскрытия Ким Чен Нама может занять длительное время

Экспертиза результатов вскрытия скончавшегося в Малайзии Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, может занять длительное время. Об этом пишет газета "Чжунго бао", ссылаясь на источники в полиции.

"Во время вскрытия были взяты клетки для проведения анализов на токсичность. Скорее всего, проведение подобной экспертизы может занять длительное время", - приводит издание слова представителя полиции. Он подтвердил, что власти склоняются к первоначальной версии - об отравлении Ким Чен Нама,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Вместе с тем, по словам источника, "малайзийские эксперты пока не могут прийти к единому мнению, действительно ли использовался сильнодействующий яд. С одной стороны, на это указывает почти моментальная смерть Ким Чен Нама, но с другой стороны - в таком случае должны были пострадать и сотрудники аэропорта, и медики в аэропорту, и полицейские, и врачи скорой помощи - все те, кто имел непосредственный контакт с покойным". Однако никто из контактировавших не обращался за медицинской помощью, отметил представитель правоохранительных органов.





