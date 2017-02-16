Созданием учебников займется Центр, создаваемый в Национальном институте образования

Созданием учебников займется Центр, специально создаваемый в Национальном институте образования. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал начальник управления общим образованием МОН Армении Ашот Аршакян.

«Ранее подобных структур у нас не было. Создание учебников проходило по довольно усложненным процедурам. Объявлялся конкурс с участием издателей, создавались авторские группы, которые также принимали участие в конкурсе. Конкурс проходил по 2 этапам – содержание и цена. Затем победившие учебники проходили опробование»,- сказал начальник управления общим образованием МОН Армении Ашот Аршакян.

По его словам, приказом министра утвержден список школ, в которых и проходила экспертиза учебников. Затем учебники могли быть отосланы издателям для внесения изменений. Только после этого делался заказ на массовый тираж.

Несмотря на все эти процедуры, часто учебниками были недовольны как учителя, так и родители, в чем убедилась и Инспекция по языку. Начальник Инспекции по языку Серго Ерицян сказал, что такая проблема имеет место быть.

«У нас пока нет культуры представления текстов простым, доступным языком. Представляя историческое событие, авторы пытаются привести чересчур много фактов, поставить рядом много событий, что делает предложение неудобочитаемым. Можно сказать, что делается это из благих намерений – дать побольше информации»,- сказал Серго Ерицян.

По его словам, учебники надо разгрузить. Надо представлять тексты простым языком. Здесь есть и другая проблема – грамматика и правописание в текстах. Затем, используются иноязычные термины и слова, непонятные ученикам.

Ашот Аршакян сообщил, что пока МОН находится в стадии встреч по вопросу упрощения учебников. Встречи идут с правлением Союза писателей Армении, издателями. Прозвучали различные предложения. Будут встречи и с учителями и другими заинтересованными сторонами.

На вопрос, когда будет создан Центр, Ашот Аршакян сообщил, что на этот год они не успеют что-то изменить. Так что, работа ведется с прицелом на будущий год.

2-го февраля на заседании правительства Армении премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал, что качество и содержание учебников в Армении вызывает нарекания. Он предложил министру ОН Армении представить программу по этому вопросу.