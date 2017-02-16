Азербайджанская сторона применила на линии соприкосновения станковые противотанковые гранатометы

Азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 44 раз, более 500 раз стреляла в сторону армянских позиций на линии соприкосновения, особенно, в восточном направлении . Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО НКР. В сообщении сказано: «По оперативным данным АО НКР, в ночь с 15-го на 16-е февраля азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 44 раз, применила на линии соприкосновения разнокалиберное стрелковое оружие и более 500 раз стреляла в сторону армянских позиций. Особенно интенсивно азербайджанская сторона стреляла на линии соприкосновения в восточном направлении, где азербайджанская сторона применила на линии соприкосновения минометы калибра 60 мм, 1 выстрел и станковые противотанковые гранатометы – 4 выстрела.

Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно осуществлять поставленные задачи».