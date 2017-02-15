Шахин Мирзоев – об удручающей действительности Азербайджана

В Азербайджане все знают, что коррумпированные власти не в состоянии решить карабахский конфликт или вести с кем-либо переговоры по этому вопросу.

Как передает Арменпресс, так утверждает корреспондент газеты “Толыши Садо” Шахин Мирзоев, вместе с семьей перебравшийся в Армению и попросивший временного прибежища.

“И вообще, надо заглянуть в корень истории образования этого государства. Азербайджанской нации как таковой не существует. А теперь говорят, что азербайджанцы – турки. … Апрельская война выявила все – с самой границы, со стороны Гянджи все в панике бежали в Баку, и в первую очередь прихватили с собой баранов. Весь Баку был наводнен баранами и ягнятами”, - рассказывает Мирзоев.

Он убежден, что Алиев не начнет войну. “Чтобы начать войну, надо заручиться поддержкой народа, а этого нет. Почему остановили войну? У вас, может, и есть ответ на этот вопрос, но в Азербайджане и Талышистане иное мнение: первый Алиев поверил в свои иллюзии – мол, Армения прозябает, обречена на голод, люди умирают от голода. Он в это поверил и 2 апреля напал на Карабах. Встретив крепкое сопротивление, он испугался и был вынужден отступить. Погибли сотни людей, солдаты, особенно – талыши, лезгины, таты. И кто выиграл? Никто! А народ проиграл”, - говорит Мирзоев, добавив, что в апреле армянская армия нанесла мощный удар по азербайджанской силе. Он подчеркнул, что есть доказательства того, что азербайджанские солдаты оставляли свои позиции и бежали, не выдержав натиска.

“Их ждала смерть – и сзади, и впереди. Сзади были турецкие инструкторы, которые стреляли им в спину. Можно ли так выиграть войну? Никогда!”

Мирзоев рассказал и о социальном положении в стране.

Министерство иностранных дел Армении сообщило о том, что 11 февраля к властям Армении обратился Шахин Мирзоев – с просьбой предоставить ему временное убежище, поскольку, являясь членом Талышского культурного совета, участником Талышского освободительного движения, корреспондентом газеты “Толиши Садо”, был вынужден бежать из Азербайджана по причине притеснений нацменьшинств на национальной и религизной почве и приехать с семьей в Армению. Власти Армении положительно отозвались на просьбу Шахина Мирзоева.