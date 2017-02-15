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Шахин Мирзоев – об удручающей действительности Азербайджана


В Азербайджане все знают, что коррумпированные власти не в состоянии решить карабахский конфликт или вести с кем-либо переговоры  по этому  вопросу.

Как  передает Арменпресс, так  утверждает корреспондент газеты  “Толыши Садо” Шахин Мирзоев, вместе  с семьей  перебравшийся в Армению и попросивший временного прибежища.  

“И вообще, надо заглянуть в  корень истории образования этого государства. Азербайджанской  нации как  таковой  не  существует. А теперь говорят, что азербайджанцы – турки.  … Апрельская война выявила все – с самой границы, со стороны  Гянджи все  в панике бежали в Баку, и в первую очередь прихватили с собой баранов. Весь Баку был наводнен баранами и ягнятами”, - рассказывает Мирзоев.

Он убежден, что Алиев не  начнет войну. “Чтобы начать войну, надо заручиться поддержкой  народа, а этого нет. Почему  остановили войну? У вас, может, и есть ответ на этот вопрос, но в Азербайджане и Талышистане иное мнение: первый  Алиев поверил в  свои иллюзии – мол, Армения прозябает, обречена на голод, люди умирают от голода. Он в это поверил и 2 апреля напал на Карабах.  Встретив крепкое  сопротивление, он испугался и был вынужден отступить. Погибли сотни людей, солдаты, особенно – талыши, лезгины, таты. И кто выиграл? Никто! А народ проиграл”, - говорит Мирзоев, добавив, что в  апреле армянская армия нанесла мощный  удар по азербайджанской  силе. Он подчеркнул, что есть доказательства того, что азербайджанские  солдаты оставляли свои позиции и бежали, не выдержав натиска.  

“Их ждала смерть – и сзади, и впереди. Сзади были турецкие  инструкторы, которые стреляли им в спину. Можно ли так  выиграть войну? Никогда!”

Мирзоев рассказал и о социальном положении в  стране.  

Министерство иностранных дел Армении сообщило о том, что 11 февраля к властям Армении обратился Шахин Мирзоев – с просьбой  предоставить ему временное  убежище, поскольку, являясь членом Талышского культурного совета, участником Талышского освободительного движения, корреспондентом газеты  “Толиши Садо”, был вынужден бежать из Азербайджана по причине притеснений нацменьшинств  на национальной и религизной почве и приехать с семьей  в  Армению. Власти Армении положительно отозвались на просьбу  Шахина Мирзоева.

 



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