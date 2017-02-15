Министерство транспорта, связи и информационных технологий РА сообщает, что по состоянию на 19:30 часов 15 февраля на автодорогах Егегнадзора, Вайка и Гориса снегопад.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и информационных технологий РА, труднопроходим перевал Варденяц.

На поворотах Тигранашена метель.

На указанных дорогах дорожно-строительные компании проводят круглосуточное дежурство. Осуществляется обработка дорожного полотна солью, песком.

Все дороги межгосударственного и республиканского значения открыты.