Время в Ереване: 11:07:36,   15 Февраль

На поворотах Тигранашена метель


Министерство транспорта, связи и информационных технологий  РА сообщает, что по  состоянию на 19:30 часов 15  февраля на автодорогах Егегнадзора, Вайка и Гориса снегопад.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и информационных технологий  РА, труднопроходим перевал Варденяц.

На  поворотах Тигранашена метель.

На  указанных дорогах дорожно-строительные компании проводят круглосуточное  дежурство.  Осуществляется обработка дорожного полотна солью, песком.

Все дороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Яндекс.Метрика
Страница конфигурации