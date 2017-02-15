Премьер РА – о переносе дня парламентских выборов

Во время встречи со студентами Ереванского государственного университета премьер-министр РА Карен Карапетян говорил и переносе дня парламентских выборов, намеченных на 2 апреля.

“Я к этому отношусь спокойно – будут они 2-го или 9-го апреля, но не потому, что не придаю важности дате 2 апреля. Я с огромным уважением отношусь к тем, кто проявил геройство во имя безопасности Карабаха. Если даже выборы состоятся 2 апреля, это не помешает пойти на Ераблур, почтить память павших, и в то же время выполнить свой дог, сделав честный выбор”, - как передает Арменпресс, сказал премьер.

Глава правительства отметил, что вопрос переноса дня голосования решать не ему.

Ранее президент Серж Саргсян заявил, что если будет согласие всех политически сил, он будет не против изменить дату выборов.