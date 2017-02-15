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Товарооборот между Арменией и ОАЭ возрос вдвое


В 2016г. наибольший рост внешнеторговых отношений  Армения отметила с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на данные Национальной  Статистичской  Службы, за отчетный  год по сравнению с 2015г. товарооборот между  Арменией  и ОАЭ возрос вдвое.

Согласно официальным данным, общий  товарооборот РА-ОАЭ в 2016г. составил 119,34 млн  долларов США, из которых экспорт из Армении - 63,84  млн  долларов США, импорт из ОАЭ - 55,50 млн  долларов США.

За отчетный  год отмечен рост как экспорта, так  и импорта. При этом экспорт из Армении вырос около 7 раз, импорт из ОАЭ – примерно на 27%.

В итоге доля ОАЭ в объеме  экспорта из РА составила 3.6%, импорта - 1.7%.

 



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