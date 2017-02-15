В 2016г. наибольший рост внешнеторговых отношений Армения отметила с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Как передает Арменпресс со ссылкой на данные Национальной Статистичской Службы, за отчетный год по сравнению с 2015г. товарооборот между Арменией и ОАЭ возрос вдвое.

Согласно официальным данным, общий товарооборот РА-ОАЭ в 2016г. составил 119,34 млн долларов США, из которых экспорт из Армении - 63,84 млн долларов США, импорт из ОАЭ - 55,50 млн долларов США.

За отчетный год отмечен рост как экспорта, так и импорта. При этом экспорт из Армении вырос около 7 раз, импорт из ОАЭ – примерно на 27%.

В итоге доля ОАЭ в объеме экспорта из РА составила 3.6%, импорта - 1.7%.