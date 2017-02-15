Время в Ереване: 11:07:36,   15 Февраль

Временно приостановлено движение поезда Гюмри-Ереван


По причине ремонтных работ временно приостановлено движение  поезда Гюмри-Ереван.

Об этом Арменпресс сообщил начальник  отдела связи с общественностью ЗАО “Южно-Кавказские железные дороги” Вардан Алоян.

15 февраля в 12:05 часов близ станции “Агин” сошел с рельсов  один из вагонов товарного поезда, в результате  чего парализовано движение  дневного поезда Ереван-Гюмри-Ереван. Жертв и раненых нет.  

“Из-за того, что близ станции “Агин” вагон сошел с рельсов, поезд Гюмри-Ереван  отправлен обратно в Гюмри. В настоящее время проводятся ремонтные работы, по окончании которых движение будет восстановлено. Сейчас дорога закрыта – составов  на Ереван нет. Трудно сказать, когда работы  завершатся – погода слишком неблагоприятная”, - сказал Алоян, заверив, что об открытии движения  будет сообщено дополнительно.

Арменуи Мхоян

 

 

 



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