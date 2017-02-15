По причине ремонтных работ временно приостановлено движение поезда Гюмри-Ереван.

Об этом Арменпресс сообщил начальник отдела связи с общественностью ЗАО “Южно-Кавказские железные дороги” Вардан Алоян.

15 февраля в 12:05 часов близ станции “Агин” сошел с рельсов один из вагонов товарного поезда, в результате чего парализовано движение дневного поезда Ереван-Гюмри-Ереван. Жертв и раненых нет.

“Из-за того, что близ станции “Агин” вагон сошел с рельсов, поезд Гюмри-Ереван отправлен обратно в Гюмри. В настоящее время проводятся ремонтные работы, по окончании которых движение будет восстановлено. Сейчас дорога закрыта – составов на Ереван нет. Трудно сказать, когда работы завершатся – погода слишком неблагоприятная”, - сказал Алоян, заверив, что об открытии движения будет сообщено дополнительно.

Арменуи Мхоян