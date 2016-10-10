Анонс мероприятий, предстоящих 16 февраля
18:32, Февраль 15, 2017
Арменпресс представляет «Анонс» предстоящих на 16 февраля мероприятий
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 20:22 На поворотах Тигранашена метель
- 19:37 Премьер РА – о переносе дня парламентских выборов
- 19:34 Товарооборот между Арменией и ОАЭ возрос вдвое
- 18:47 Временно приостановлено движение поезда Гюмри-Ереван
- 18:40 Доллар и рубль подорожали, фунт и евро – подешевели
- 18:32 Анонс мероприятий, предстоящих 16 февраля
- 18:09 “Первый альтернативный” – видеоролик Armcomedy о Трампе получает вирусное распространение в интернете
- 17:58 В Мюнхене Мамедъяров встретится с сопредседателями Минской группы
- 17:49 Татьяна Валовая: «Предстоит масштабная и интересная работа по раскрытию потенциала торгово-экономических связей между Евразийским экономическим союзом и Королевством Камбоджа»
- 17:45 В Голливуде задумали экранизировать «Мастера и Маргариту»
- 17:40 Власти Нью-Йорка собирают экстренное заседание из-за нашествия крыс
- 17:37 Гумпомощь из Армении будет распределена между жителями Латакии, Дамаска, Кесаба и Алеппо
- 17:34 Болгария - одна из первых европейских стран, сотрудничающих с Арменией в области обороны – Виген Саркисян
- 17:31 Любящая обниматься собака стала звездой соцсетей
- 17:22 Моби выпустил клип на трек A Simple Love про любовь к свиньям
- 17:12 Вышел трейлер «Плохой партии» с Киану Ривзом и Джимом Керри
- 17:05 Страны ЕАЭС и Королевство Камбоджа готовы наращивать масштабы экономического сотрудничества
- 16:42 Матвиенко сообщила об интенсивной подготовке повестки встречи Путина и Трампа
- 16:22 Жена Лапшина сообщает о недостаточности юридической помощи, предоставляемой ее мужу в Баку
- 16:11 Правительство РА конкретными программами показывает, что инвестирование в Армению прибыльно
- 16:04 Погодную бомбу над США показали на видео
- 16:01 Центр по пересадке костного мозга может проводить до 100 пересадок в год
- 15:55 Курды просят Россию содействовать их участию в конференции в Женеве
- 15:51 Столетнюю лампу продали за три миллиона долларов
- 15:39 Премьер Израиля высоко оценил переговоры с госсекретарем США
- 15:33 Папа Франциск призвал сохранить христианские традиции в Европе
- 15:23 СМИ: Асад распорядился провести выборы глав муниципалитетов Алеппо
- 15:17 Меркель в борьбе за пост канцлера обгоняет Шульца на 1%, показал опрос
- 15:09 США выделят 400 миллиардов долларов на модернизацию ядерных сил
- 15:07 Большой Севан полностью оказался в оковах льда
- 15:05 В Гегаркунике все дороги открыты
- 15:02 СМИ: Apple получила патент на экран со встроенным сканером отпечатков пальцев
- 14:57 Эффективность излечения рака крови в Армении составляет в среднем 70-80%
- 14:56 По делу о смерти Ким Чен Нама в Малайзии проведены первые аресты
- 14:51 Труднопроходим перевал Варденяц
22:10, 09.02.2017
Просмотрели 3573 раз Александр Лапшин никогда не проходил по реестру Интерпола и не находился в международном розыске
20:33, 11.02.2017
Просмотрели 1054 раз Шахин Мирзоев сбежал с семьей из Азербайджана в Армению и попросил у властей РА временного убежища
11:40, 08.02.2017
Просмотрели 729 раз Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
15:33, 11.02.2017
Просмотрели 708 раз Карен Карапетян и Максим Соколов обсудили ряд вопросов дальнейшего развития армяно-российских отношений
20:50, 10.02.2017
Просмотрели 696 раз Действующие в сфере программного обеспечения 30 армянских компаний вошли в список 1000 крупнейших налогоплательщиков страны