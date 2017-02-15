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“Первый альтернативный” – видеоролик Armcomedy о Трампе получает вирусное распространение в интернете


Видеоролик, снятый авторами армянской политико-сатирической  передачи ArmComedy в сатирическом ключе и представляющий  начало президентства новоизбранного президента  США Дональда Трампа, получает вирусное  распространение  в  интернете.

Как передает Арменпресс, к ролику даже обратился pjmedia.com в материале  под названием “Фейк-реклама армянского “Первого альтернативного” – самая лучшая сатира на Трампа  до сих пор”.

“Вы должны это посмотреть – это просто великолепно. Остальные рекламные фейки сатирических роликов сильно хромают по сравнению с этим”, - пишет сайт.

В начале  ролика говорится, “Уважаемый  господин Трамп, мы  знаем, что Америка – первая, и что есть целая группа так называемых европейских стран, которые  стремятся стать вторыми  или третьими. Мы, армяне, согласны  стать альтернативными первыми. Или, как говорят фейковые СМИ – вторыми”.

Авторы ArmComedy отмечают, что армяне  оказались умнее – первыми в  мире  приняв христианство, чтобы  избежать ограничений  в  отношении мусульман. “Трамп полюбит Армению, поскольку  Россия – наш друг. Мы  отсюда можем привезти вам любую вещь – водку, медведей, ролики с обнаженными девушками”, - говорят они в  ролике.

 



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