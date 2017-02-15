“Первый альтернативный” – видеоролик Armcomedy о Трампе получает вирусное распространение в интернете

Видеоролик, снятый авторами армянской политико-сатирической передачи ArmComedy в сатирическом ключе и представляющий начало президентства новоизбранного президента США Дональда Трампа, получает вирусное распространение в интернете.

Как передает Арменпресс, к ролику даже обратился pjmedia.com в материале под названием “Фейк-реклама армянского “Первого альтернативного” – самая лучшая сатира на Трампа до сих пор”.

“Вы должны это посмотреть – это просто великолепно. Остальные рекламные фейки сатирических роликов сильно хромают по сравнению с этим”, - пишет сайт.

В начале ролика говорится, “Уважаемый господин Трамп, мы знаем, что Америка – первая, и что есть целая группа так называемых европейских стран, которые стремятся стать вторыми или третьими. Мы, армяне, согласны стать альтернативными первыми. Или, как говорят фейковые СМИ – вторыми”.

Авторы ArmComedy отмечают, что армяне оказались умнее – первыми в мире приняв христианство, чтобы избежать ограничений в отношении мусульман. “Трамп полюбит Армению, поскольку Россия – наш друг. Мы отсюда можем привезти вам любую вещь – водку, медведей, ролики с обнаженными девушками”, - говорят они в ролике.