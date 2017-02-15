В Мюнхене Мамедъяров встретится с сопредседателями Минской группы

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Haqqin.az, об этом сообщил пресс-спикер МИД АР Хикмет Гаджиев.

“В рамках намеченной на 17-19 февраля Мюнхенской конференции по безопасности запланирована встреча главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ”, - сказал Гаджиев.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, министр ИД Армении Эдвард Налбандян 16-17 февраля посетит Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Планируется встреча Эдварда Налбандяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.