Татьяна Валовая: «Предстоит масштабная и интересная работа по раскрытию потенциала торгово-экономических связей между Евразийским экономическим союзом и Королевством Камбоджа»

Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая и государственный секретарь Министерства торговли Камбоджи Текерес Камранг провели 13 февраля в Пномпене первое заседание совместной рабочей группы по взаимодействию между ЕЭК и правительством Королевства Камбоджа.

В заседании приняли участие представители профильных департаментов Евразийской экономической комиссии, государственных органов и бизнес-ассоциаций Камбоджи, а также стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Татьяна Валовая выступила с развернутой презентацией о ЕАЭС и деятельности Комиссии, рассказала о возможных путях развития торгово-экономических связей между странами Союза и Камбоджей, а также предложила камбоджийским партнерам сформулировать перечень приоритетных вопросов сотрудничества и перспективных совместных проектов для проработки Комиссией с государствами-членами,передает Арменпресс.

Члены делегации ЕЭК представили основные направления деятельности Комиссии в сферах торговли и инвестиций, санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер, технического регулирования, таможенного администрирования, промышленности и энергетики. Участники заседания также обменялись информацией о правовом регулировании в области интеллектуальной собственности.

Татьяна Валовая приветствовала готовность камбоджийских деловых кругов расширять контакты с бизнес-сообществом ЕАЭС и призвала партнеров к участию в крупных экономических форумах, проходящих в странах Союза в этом году.