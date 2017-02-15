Власти Нью-Йорка собирают экстренное заседание из-за нашествия крыс

Местные власти проведут экстренное совещание в среду вечером после того, как житель одного из районов Нью-Йорка Бронкса скончался от инфекционного заболевания лептоспироза, распространяемого крысами, передает телеканал NBC New York.

По данным местных властей, заболевание было диагностировано еще у двух жителей Бронкса, которые на данный момент оправились от болезни.

"Болезнь может быть серьезной, но она излечима легкодоступными антибиотиками", — сообщил департамент здравоохранения. Сотрудники департамента предпринимают меры необходимые для борьбы с грызунами,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Врачи советуют жителям Бронкса избегать мест скопления крыс и тщательно мыть руки. Однако, по словам местных жителей, это невозможно: повсюду "полно крыс, не только в зданиях, поезда наполнены ими".

Отмечается, что степень обеспокоенности столь велика, что Красный крест предоставил временное жилье для восьми семей в районе.