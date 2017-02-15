Гумпомощь из Армении будет распределена между жителями Латакии, Дамаска, Кесаба и Алеппо
На российской авиабазе Хмеймим в сирийской Латакии 14 февраля совершил посадку самолет из Армении, доставивший гуманитарную помощь.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА.
По распоряжению президента РА Сержа Саргсяна, в рамках гуманитарной миссии дружескому сирийскому народу посланы товары первой необходимости – в основном одежда и продукты питания.
Для сопровождения гумгруза и организации распределения на месте в Латакию полетели и представители МО, МЧС и Миндиаспоры РА, которых в аэропорту встретил генеральный консул РА в Алеппо Тигран Геворкян.
В ближайшее время очередная партия предназначенного для пострадавших сирийцев груза будет распределена между наиболее нуждающимися семьями Латакии, Дамаска, Кесаба и Алеппо.
Программа по оказанию гумпомощи проводится при содействии российского центра примирения сторон в Сирии. Помощь будет нести регулярный характер.