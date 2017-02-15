Время в Ереване: 11:07:36,   15 Февраль

Гумпомощь из Армении будет распределена между жителями Латакии, Дамаска, Кесаба и Алеппо


На российской  авиабазе Хмеймим в  сирийской  Латакии 14 февраля  совершил посадку самолет из Армении, доставивший  гуманитарную помощь.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА.

По распоряжению президента РА Сержа Саргсяна, в рамках гуманитарной  миссии дружескому  сирийскому  народу посланы товары  первой  необходимости – в  основном одежда  и продукты  питания.

Для сопровождения  гумгруза и организации распределения  на  месте в Латакию полетели и представители МО, МЧС и Миндиаспоры  РА, которых в  аэропорту встретил генеральный  консул РА  в Алеппо Тигран Геворкян.   

В ближайшее время очередная партия предназначенного для  пострадавших сирийцев груза будет распределена между  наиболее  нуждающимися семьями Латакии, Дамаска, Кесаба и Алеппо.

Программа по оказанию гумпомощи проводится при содействии российского центра примирения  сторон в Сирии. Помощь будет нести регулярный  характер.   



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Яндекс.Метрика
Страница конфигурации