Любящая обниматься собака стала звездой соцсетей

Золотистый ретривер по имени Лубутина — или просто Луби — стала звездой интернета благодаря своей страсти к объятиям, пишет The Huffington Post.

"Она очень упрямая. По сути, она заставляет меня делать это. Луби как бы говорит: "Я никуда не пойду, если ты не дашь мне публично выразить любовь прямо сейчас"", — рассказывает хозяин Луби Сезар Фернандес-Чавес, который регулярно фотографирует своего питомца на улицах Нью-Йорка.

Пятилетний ретривер любит обниматься и с другими людьми. По словам Фернандеса-Чавеса, если кто-то из обративших на нее внимание прохожих нравится Луби, ей становится с ним комфортно достаточно быстро,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.