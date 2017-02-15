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Болгария - одна из первых европейских стран, сотрудничающих с Арменией в области обороны – Виген Саркисян


15 февраля  министр обороны  РА Виген Саркисян принял посла Болгарии в  РА Марию Павлову Цоцоткову-Каймактчиеву.  

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА,  в ходе  встречи обсуждались вопросы, касающиеся армяно-болгарских отношений в области обороны. Была отмечена важность развития армяно-болгарского военно-технического сотрудничества.

Министр обороны  РА высоко оценил нынешний  уровень армяно-болгарского   сотрудничества. Отметив, что Болгария - одна  из первых  европейских стран, сотрудничающих с Арменией в области обороны, Виген Саркисян подчеркнул возможности развития  сотрудничества  в ряде отраслей, в частности обмена  опытом в сфере полиции, военного образования, управления  человеческими ресурсами и др.

Посол Болгарии в свою очередь высказала готовность болгарской  стороны в развитии сотрудничества и выразила  надежду, что результаты  этого сотрудничества  станут видимы  в  ближайшем будущем.

Собеседники обсудили также вопросы, связанные с безопасностью в  регионе.



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