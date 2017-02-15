15 февраля министр обороны РА Виген Саркисян принял посла Болгарии в РА Марию Павлову Цоцоткову-Каймактчиеву.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, в ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся армяно-болгарских отношений в области обороны. Была отмечена важность развития армяно-болгарского военно-технического сотрудничества.

Министр обороны РА высоко оценил нынешний уровень армяно-болгарского сотрудничества. Отметив, что Болгария - одна из первых европейских стран, сотрудничающих с Арменией в области обороны, Виген Саркисян подчеркнул возможности развития сотрудничества в ряде отраслей, в частности обмена опытом в сфере полиции, военного образования, управления человеческими ресурсами и др.

Посол Болгарии в свою очередь высказала готовность болгарской стороны в развитии сотрудничества и выразила надежду, что результаты этого сотрудничества станут видимы в ближайшем будущем.

Собеседники обсудили также вопросы, связанные с безопасностью в регионе.