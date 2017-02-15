Моби выпустил клип на трек A Simple Love про любовь к свиньям

Американский музыкант Моби выложил клип на трек A Simple Love со своего последнего альбома These Systems Are Failing. В ролике показаны поросята и митинги зоозащитников, призывающих не убивать свиней, потому что «это не еда, а жестокость»,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Некоторые вошедшие в видео кадры были сняты в приютах для животных зоозащитнической организации Farm Sanctuary. Показанные в клипе свиньи были спасены со скотобоен.

Моби — веган с 1980-х годов. В 2003 году записал саундтрек для документального фильма «Земляне» о проблеме эксплуатации животных.