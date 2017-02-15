Вышел трейлер «Плохой партии» с Киану Ривзом и Джимом Керри
В сети появился трейлер фильма «Плохая партия» (The Bad Batch) от иранки Аны Лили Амирпур. В ленте сыграли Киану Ривз, Джим Керри, Сьюки Уотерхаус («Гордость и предубеждение и зомби») и Джейсон Момоа (Кхал Дрого в сериале «Игра престолов»).
В постапокалиптической картине рассказывается о каннибале по прозвищу Человек из Майами (Момоа), который влюбляется в свою жертву (Уотерхаус). Фильм появится в прокате в июне,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
- 17:49 Татьяна Валовая: «Предстоит масштабная и интересная работа по раскрытию потенциала торгово-экономических связей между Евразийским экономическим союзом и Королевством Камбоджа»
- 17:45 В Голливуде задумали экранизировать «Мастера и Маргариту»
- 17:40 Власти Нью-Йорка собирают экстренное заседание из-за нашествия крыс
- 17:31 Любящая обниматься собака стала звездой соцсетей
- 17:22 Моби выпустил клип на трек A Simple Love про любовь к свиньям
- 17:12 Вышел трейлер «Плохой партии» с Киану Ривзом и Джимом Керри
- 17:05 Страны ЕАЭС и Королевство Камбоджа готовы наращивать масштабы экономического сотрудничества
- 16:42 Матвиенко сообщила об интенсивной подготовке повестки встречи Путина и Трампа
- 16:22 Жена Лапшина сообщает о недостаточности юридической помощи, предоставляемой ее мужу в Баку
- 16:11 Правительство РА конкретными программами показывает, что инвестирование в Армению прибыльно
- 16:04 Погодную бомбу над США показали на видео
- 16:01 Центр по пересадке костного мозга может проводить до 100 пересадок в год
- 15:55 Курды просят Россию содействовать их участию в конференции в Женеве
- 15:51 Столетнюю лампу продали за три миллиона долларов
- 15:39 Премьер Израиля высоко оценил переговоры с госсекретарем США
- 15:33 Папа Франциск призвал сохранить христианские традиции в Европе
- 15:23 СМИ: Асад распорядился провести выборы глав муниципалитетов Алеппо
- 15:17 Меркель в борьбе за пост канцлера обгоняет Шульца на 1%, показал опрос
- 15:09 США выделят 400 миллиардов долларов на модернизацию ядерных сил
- 15:07 Большой Севан полностью оказался в оковах льда
- 15:05 В Гегаркунике все дороги открыты
- 15:02 СМИ: Apple получила патент на экран со встроенным сканером отпечатков пальцев
- 14:57 Эффективность излечения рака крови в Армении составляет в среднем 70-80%
- 14:56 По делу о смерти Ким Чен Нама в Малайзии проведены первые аресты
- 14:51 Труднопроходим перевал Варденяц
- 14:44 Группа экспертов Программы совершенствования образования в сфере обороны НАТО посетила НИУО МО РА
- 14:29 АРФД пойдет на выборы в НС Армении с лозунгом «Новое начало, справедливая Армения»
- 14:22 В Аргентине представлен законопроект о криминализации отрицания Геноцида армян
- 14:16 АРФД опубликовала имена из территориального – рейтингового, предвыборного списка партии
- 14:14 Совет нацбезопасности Южной Кореи обсудил ситуацию вокруг смерти брата лидера КНДР
- 14:08 Сестра Кейт Мосс стала лицом Chanel Eyewear
- 14:05 Нарек Галстян считает довольно значимым влияние Овика Абраамяна в формируемом “Блоке Царукян”
- 14:04 Социал-демократическая партия «Гнчакян» не примет участия в выборах
- 14:03 АРФД опубликовала имена из прпорционального предвыборного списка партии: список возглавляет Армен Рустамян
- 13:59 Перебравшийся в Армению Шагин Мирзоев уверен, что возврат в Азербайджан будет для него смертью
22:10, 09.02.2017
Просмотрели 3563 раз Александр Лапшин никогда не проходил по реестру Интерпола и не находился в международном розыске
20:33, 11.02.2017
Просмотрели 1046 раз Шахин Мирзоев сбежал с семьей из Азербайджана в Армению и попросил у властей РА временного убежища
11:40, 08.02.2017
Просмотрели 727 раз Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
15:33, 11.02.2017
Просмотрели 698 раз Карен Карапетян и Максим Соколов обсудили ряд вопросов дальнейшего развития армяно-российских отношений
20:50, 10.02.2017
Просмотрели 690 раз Действующие в сфере программного обеспечения 30 армянских компаний вошли в список 1000 крупнейших налогоплательщиков страны