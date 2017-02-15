Вышел трейлер «Плохой партии» с Киану Ривзом и Джимом Керри

В сети появился трейлер фильма «Плохая партия» (The Bad Batch) от иранки Аны Лили Амирпур. В ленте сыграли Киану Ривз, Джим Керри, Сьюки Уотерхаус («Гордость и предубеждение и зомби») и Джейсон Момоа (Кхал Дрого в сериале «Игра престолов»).

В постапокалиптической картине рассказывается о каннибале по прозвищу Человек из Майами (Момоа), который влюбляется в свою жертву (Уотерхаус). Фильм появится в прокате в июне,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.