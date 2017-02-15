Матвиенко сообщила об интенсивной подготовке повестки встречи Путина и Трампа

Россия надеется на позитивную повестку встречи президентов России и США; сейчас идет интенсивная подготовка ко встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом журналистам заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос о возможной перезагрузке в отношениях двух стран.

"Сейчас есть договоренности о встречи президентов США и России. Идет интенсивная подготовка повестки этой встречи. Мы настроены на позитивную повестку", - сказала спикер.

По ее словам, в России заинтересованы в возобновлении полноценных двухсторонних отношений. "Мы настроены на позитивную повестку, на восстановление полноценных отношений - политических, экономических, иных - с Соединенными Штатами Америки и рассчитываем на такой же подход со стороны Соединенных Штатов Америки", - отметила она. Вместе с тем Матвиенко подчеркнула, что восстановление отношений - это длительный процесс, рассчитывать на их быструю перезагрузку не стоит,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.







