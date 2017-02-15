Правительство РА конкретными программами показывает, что инвестирование в Армению прибыльно

Правительство РА конкретными инвестиционными программами желает показать, что инвестирование в Армению и получение хорошего заработка возможны и весьма прибыльны.

Об этом, по сообщению «Арменпресс», во время встречи со студентами Ереванского государственного университета (ЕГУ) заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян, добавив, что исполнительный орган обсудил более 470 программ, 340 из них были признаны реалистичными. Общий инвестиционный пакет этих программ составляет 3,2 млрд долларов, реализация 830 млн из которых считается реальными в 2017 году.

“Однако, если к концу года мы не представим отчет на 830 млн долларов, это не будет означать, что нам не удалось реализовать программы. Это тот потенциал, горизонт, к которому мы будем стремиться. Хочу сообщить, что на данный момент, помимо этого пакета стоимостью 3,2 млрд долларов, на различных платформах правительства Армении мы обсуждаем еще 79 программ с возможностью инвестиций в размере 5,3 млрд долларов”, - заявил премьер-министр.

По его словам, в программах на 3,2 млрд долларов налицо различные финансовые источники: госбюджет, кредиты, частный сектор, гранты, общинные бюджеты, а в программах пакета в 5,3 млрд долларов может принять участие любой потенциальный инвестор.

“Почему мы обращаем на это особое внимание? Потому что сложилось впечатление, что в Армении невозможно сделать инвестиции, заработать деньги, получать прибыль. На данный момент этими конкретными программами мы показываем обратное, и вы можете увидеть все эти программы на нашем официальном сайте”, - подчеркнул Карен Карапетян.