Погодную бомбу над США показали на видео

Американское геофизическое общество показало видео формирующейсяпогодной бомбы — мощного шторма в северной части Атлантического океана. В штате Мэриленд он спровоцировал возникновение сильных ветров, скорость которых достигает 80 километров в час. Проследить из космоса за природным явлением удалось метеорологическому спутнику GOES-16,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.