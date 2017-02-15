Погодную бомбу над США показали на видео
Американское геофизическое общество показало видео формирующейсяпогодной бомбы — мощного шторма в северной части Атлантического океана. В штате Мэриленд он спровоцировал возникновение сильных ветров, скорость которых достигает 80 километров в час. Проследить из космоса за природным явлением удалось метеорологическому спутнику GOES-16,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
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