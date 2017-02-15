Курды просят Россию содействовать их участию в конференции в Женеве

Курды будут просить РФ содействовать их включению в состав участников конференции по Сирии в Женеве, заявила на конференции в Москве сопредседатель партии Демократического союза Асия Абдалла.

"Первое наше пожелание — это чтобы Россия использовала свое влияние для того, чтобы обязательно включить курдскую сторону в состав участников переговоров в Женеве", — сказала она.

Москва неоднократно заявляла о необходимости участия курдов в межсирийском диалоге, против чего выступает Турция,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.