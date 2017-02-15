Столетнюю лампу продали за три миллиона долларов

На аукционе Christie’s в Нью-Йорке с молотка ушла настольная лампа, созданная больше ста лет назад. Покупатель, пожелавший остаться неизвестным, отдал за нее 2,8 миллиона долларов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Luxurylaunches.

Речь идет о модели Pink Lotus, созданной в 1906 году Tiffany Studios в единственном экземпляре. Лампа на бронзовой подставке выполнена в витражной технике, для нее было использовано около 2000 кусочков стекла разных цветов. Отдельные части лампы обрамлены медной фольгой и спаяны вместе.