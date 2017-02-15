Премьер Израиля высоко оценил переговоры с госсекретарем США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высоко оценил прошедшие в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Отличная встреча с Тиллерсоном, союз между Израилем и США всегда был прочным, а теперь станет еще прочнее", - сказал Нетаньяху. Высказывания премьера распространила его пресс-служба. Подробности переговоров пресс-служба на приводит.

Нетаньяху в настоящий момент находится в Вашингтоне с первым с момента избрания Дональда Трампа президентом США визитом. Первая американо-израильская встреча на высшем уровне при новом президенте США пройдет в Белом доме. Она должна начаться около 20:00 мск. Обе стороны ожидают, что визит Нетаньяху откроет новую страницу в отношениях, которые при прежней американской администрации развивались не совсем гладко.

В начале этой недели Нетаньяху сообщил, что намерен обсудить с Трампом "угрозы и возможности", существующие на Ближнем Востоке, а также "улучшение отношений между Израилем и США во многих областях".







