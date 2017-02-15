Папа Франциск призвал сохранить христианские традиции в Европе

Папа Римский Франциск, обращаясь к верующим в ходе традиционной всеобщей аудиенции в Ватикане в среду, призвал к сохранению единства веры, а также христианских духовных и культурных традиций в Европе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Накануне, 14 февраля, когда Римско-католическая церковь отмечет день литургической памяти святых покровителей Европы Кирилла и Мефодия, понтифик совершил утреннюю мессу в часовне Дома святой Марфы в Ватикане.

"Вчера мы вспоминали святых покровителей Европы – монаха Кирилла и епископа Мефодия. Эти два брата из Салоников принесли Евангелие славянским народам. Они и сегодня напоминают Европе и всем нам о необходимости сохранять единство веры, традицию, христианскую культуру", — подчеркнул Франциск.