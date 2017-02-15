Время в Ереване: 11:07:36,   15 Февраль

СМИ: Асад распорядился провести выборы глав муниципалитетов Алеппо


Президент Сирии Башар Асад издал указ о проведении в воскресенье, 19 февраля, выборов глав муниципалитетов города Алеппо.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило агентство SANA.

По его данным, голосование состоится в городских муниципалитетах, в которых эти должности вакантны.




 



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