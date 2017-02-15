Зарегистрированный в последние дни морозный фон в Гегаркунике и другие природно-климатические факторы привели к тому, что Большой Севан полностью оказался в оковах льда. Как сообщили «Арменпресс» в областной администрации, по положению на 15-го февраля заледенели полностью Большой Севан и Малый – частично.

На пути южных потоков озеро все еще свободно от льда, однако если морозы продлятся, то заледенеют и оставшиеся свободными участки, и, возможно, как это было в прошлые годы, лед продержится месяц и более.

Хосров Хлгатян