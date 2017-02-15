Время в Ереване: 11:07:36,   15 Февраль

В Гегаркунике все дороги открыты


Снегопад и метели последних дней не нарушили транспортное движение в Гегаркунике, а ставшие труднопроходимыми дороги были расчищены. Как сообщили «Арменпресс» в областной  администрации, 13-14-го февраля стали труднопроходимыми дороги Сотк-Карвачар, Масрик-Третук-Кутакан. А по положению на полдень 15-го февраля  в Гегаркунике все дороги открыты.

Хосров Хлгатян



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