Снегопад и метели последних дней не нарушили транспортное движение в Гегаркунике, а ставшие труднопроходимыми дороги были расчищены. Как сообщили «Арменпресс» в областной администрации, 13-14-го февраля стали труднопроходимыми дороги Сотк-Карвачар, Масрик-Третук-Кутакан. А по положению на полдень 15-го февраля в Гегаркунике все дороги открыты.

Хосров Хлгатян