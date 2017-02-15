Эффективность излечения рака крови в Армении составляет в среднем 70-80%

В Армении ежегодно регистрируется около 70 новых случаев детских онкологических заболеваний. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор Гематологического центра имени Р.Еоляна Смбат Дагбашян. По его словам, в 50% случаев детских онкологических заболеваний составляет патология крови.

«Сейчас под наблюдением Гематологического центра имени Р.Еоляна находится 1165 детей, с теми или иными заболеваниями. У 189 из них - рак крови. Родители должны быть внимательнее к детям. Есть предупреждающие симптомы – температура, гематомы на теле, суставные и костные боли, кровотечения»,- сказал директор Гематологического центра имени Р.Еоляна Смбат Дагбашян.

По словам руководителя детского гематологического клинического отделения Гематологического центра Лалы Вагаршакян, болезни крови наблюдаются у детей в возрасте 0-18 лет, однако чаще у детей в возрасте 2-10 лет.

«Кстати, у детей в возрасте 2-10 лет выше показатели излечимости. Очень важно внимание родителей, надо обратить внимание на отклонения в их поведении, на внешний вид, утомляемость ребенка, и в любом случае надо обратиться к врачу»,- сказала она.

По словам главного детского гематолога Анаит Закарян, если родители будут внимательны, педиатры – настороже, то дети довольно быстро попадают к ним, где в течение 3 дней проводится диагностика. Как сказала Анаит Закарян, в последние годы уже не встречаются запущенные случаи.

«Причинами онкологии могут быть изменения ритма жизни, радиация, электромагнитные поля, применение пищевых добавок. Есть семьи, где первое, что едят поутру дети – чипсы. Призываю наше население вести здоровый образ жизни, надо ограничить для детей время пользования гаджетами»,- сказала она.

Что касается лечения, то, как сказал директор Гематологического центра имени Р.Еоляна Смбат Дагбашян, в Армении оно находится на высоком уровне. В центрах, где проводятся диагностика и лечение детских онкологических заболеваний, имеется новейшее оборудование, есть возможности для лечения детей и взрослых.

«Сейчас необязательно ездить за рубеж для получения адекватного лечения. У нас нет проблем с диагностикой. Эффективность излечения рака крови в Армении составляет в среднем 70-80%. За последние 20 лет у нас полноценно излечились 600 детей. Наши врчаи при необходимости консультируются с зарубежными коллегами»,- сказал он.

15-е февраля отмечается в мире как День борьбы с детскими онкологическими заболеваниями. Цель подобных мероприятий – повышение осведомленности среди населения и оказание помощи больным детям и их семьям.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется 215 000 новых случаев детских онкологических заболеваний в возрасте до 14 лет, и 85 000 новых случаев детских онкологических заболеваний в возрасте от 15 до 19 лет.

По мнению специалистов ВОЗ, при своевременном выявлении и лечении, излечивается до 80% онкологических заболеваний, а в Армении эта цифра равна 65%-70%.

Благодаря развитию медицины, в детской онкологии имеются значительные успехи. Многие заболевания, которые ранее считались неизлечимыми, сейчас поддаются лечению комплексными методами терапии от хирургических и до пересадки стволовых клеток.

Наиболее часто среди детских онкологических заболеваний встречаются лейкемия, лимфомы, злокачественные новообразования головного мозга и нервной системы, опухоли костной ткани, нейробластома, опухоль Вильмса, рабдомиосаркома и др.

В Армении ежегодно регистрируется 50- 60 новых случаев детских онкологических заболеваний. Диагностика и лечение проводятся в Национальном онкоцентре имени Фанарджяна, в Центре гематологии имени Еоляна, в Детской больнице Мурацана – в рамках госзаказа.

В деле лечения детских онкологических заболеваний неоценима роль фонда «Подари жизнь» и его совета попечителей во главе с супругой президента Армении Ритой Саргсян. В центрах, где проводятся диагностика и лечение детских онкологических заболеваний, имеется новейшее оборудование, есть возможности для лечения детей и взрослых. В Центре гематологии имени Еоляна есть уникальный в регионе центр по пересадке костного мозга, который позволяет лечиться дома, а не за рубежом.