По делу о смерти Ким Чен Нама в Малайзии проведены первые аресты

Малайзийские власти провели несколько арестов в связи со смертью старшего сводного брата северокорейского лидера Ким Чем Ына - 45-летнего Ким Чен Нама. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщает в среду малайзийское издание Malaysia Daily.

По его данным, арестован таксист, который предположительно привез в аэропорт Куала-Лумпура двух женщин, которые позже совершили нападение на Ким Чен Нама. Также арестована одна женщина, издание отмечает, что она вьетнамка. Полиция продолжает розыск второй женщины и четырех мужчин.

Ожидается, что полиция в скором времени опубликует заявление, касающееся смерти Ким Чен Нама. В больнице Куала-Лумпура продолжают работу судмедэксперты, в медучреждение приглашены дипломаты из КНДР.