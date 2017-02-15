Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 14:30 15-го февраля в Аштараке, Масисе, Арташате, Апаране, Арагаце, Абовяне, Севане, Артике, Ашоцке, Ехегнадзоре, Вайке, Сисиане, Горисе, и Мегри на дорогах идет снег.

По причине метели труднопроходим перевал Варденяц. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на дорогах Гориса – местами гололед.

Межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.