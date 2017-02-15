Группа экспертов Программы совершенствования образования в сфере обороны НАТО посетила НИУО МО РА

15 февраля группа экспертов Программы совершенствования образования в сфере обороны НАТО посетила Национальный исследовательский университет обороны (НИУО) МО РА. Об этом «Арменпресс» сообщили в Национальном исследовательском университете обороны МО РА.

Гостей принял начальник НИУО, доктор политических наук, профессор, генерал-лейтенант Гайк Котанджян. Он подчеркнул важность поддержки, оказываемой группой экспертов НАТО в реформировании системы оборонного образования в Армении. Профессор Гайк Котанджян отметил, что целью стартовавшего в 2014 году Второго стратегического пересмотра обороны РА является обновление Стратегии национальной безопасности РА. Данный процесс будет осуществляться путем принятия Национальной стратегии кибербезопасности (НСК) РА на основе проекта НСК, разработанного в НИУО и апробированного экспертами Университета национальной обороны США и Рабочей группы по разработке учебной программы в сфере кибербезопасности Консорциума ПРМ НАТО. Заместитель начальника НИУО по научной работе, начальник Института национальных стратегических исследований (ИНСИ) НИУО МО РА, кандидат исторических наук Бениамин Погосян представил гостям основные направления деятельности университета и работу, проделанную после визита группы экспертов в марте 2016 г. Руководитель Центра политики национальной безопасности и информационно-коммуникационных технологий НИУО Арман Григорян представил основные результаты деятельности Центра за 2016 год. Координатор-консультант образовательной деятельности НИУО, доктор политических наук, профессор Артур Атанесян представил проделанную работу по запуску курсов переподготовки в межведомственном формате и магистерской программы. Были также представлены шаги, предпринятые в целях реализации предложения экспертов Программы совершенствования образования в сфере обороны НАТО в марте 2016 года по организации в НИУО военного образования оперативно-стратегического уровня. Основные направления деятельности Научно-образовательного центра Национального института стратегического оборонно-безопасностного образования НИУО были представлены руководителем центра Анной Геворгян. По завершении докладов представители НИУО ответили на вопросы, а затем последовал обмен профессиональными мнениями. В заключение эксперты Программы совершенствования образования в сфере обороны НАТО выразили свое удовлетворение визитом.