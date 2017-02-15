Предстоящие выборы в НС Армении станут исключительными как для Армении, так и для АРФД – в смысле осуществления ее программ и принципов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал лидер фракции АРФД в НС Армении Армен Рустамян, который возглавляет пропорциональный предвыборный список партии АРФД.

«Эти выборы мы рассматриваем как крайне важную точку в логике нашего дела. Мы уже много лет, как осуществляем в стране программу радикальных реформ, и это должно возыметь свой эффект. Выборы станут главным стимулом, который позволит нам довести до конца начатое»,- сказал лидер фракции АРФД в НС Армении Армен Рустамян.

Он сказал, что АРФД пойдет на выборы в НС Армении с лозунгом «Новое начало, справедливая Армения».

По его словам, надо сделать все, чтобы созданное ими стало необратимым, и плоды этого увидел народ Армении.