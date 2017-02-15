В Аргентине представлен законопроект о криминализации отрицания Геноцида армян

Аргентинский депутат Нильда Селиа Гарре представила законопроект, предусматривающий криминализацию отрицания Геноцида армян в Аргентине.

В интервью изданию Prensa Armenia Нильда Селиа Гарре сообщила, что законопроект предусматривает уголовное наказание за отрицание Геноцида армян.

Как сообщает «Арменпресс», предложение предполагает включение в Уголовный кодекс страны уголовного преследования для тех, кто “публично отрицает, сводит к минимуму, оправдывает и/или же в какой-либо форме одобряет геноцид или преступления против человечности”.

Аргентинский депутат заявила, что предложение совместимо со свободой слова и “оно оправдано необходимостью защиты права человека, общественного порядка и национальной безопасности, а также предотвращения оправдания насилия или ненависти”.

“В 2006 году Национальный конгресс принял закон 26.199, признавший геноцидом те события, жертвами которых стал армянский народ. Следовательно, вполне понятно, что это включено в предлагаемый нами проект”, - заявила Нильда Селиа Гарре.

Отвечая на вопрос о недавнем визите министра иностранных дел Турции Мевлута Чавушоглу в Аргентину, депутат отметила: “Я не знаю, как может отнестись к этому Турция. Я знаю только то, что Аргентина является суверенным государством, а Национальный конгресс является одним из проявлений его власти”.

Аргентинский депутат Нильда Селиа Гарре представляет партию “Фронт победы”. Ранее она занимала пост министра обороны, а также министра безопасности Аргентины.