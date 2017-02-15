АРФД опубликовала имена из территориального – рейтингового, предвыборного списка партии
АРФД опубликовала имена из территориального – рейтингового, предвыборного списка партии. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал Агван Варданян.
В этом списке всего охвачено 150 человек.
«Чтобы облегчить вашу работу, я представлю имена по территориальным спискам»,- сказал Агван Варданян. Среди кандидатов есть и беспартийные.
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