Совет нацбезопасности Южной Кореи обсудил ситуацию вокруг смерти брата лидера КНДР

Правительство Республики Корея внимательно следит за развитием ситуации вокруг смерти Ким Чен Нама - брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорилось на прошедшем в Сеуле экстренном заседании Совета национальной безопасности под председательством и.о. президента страны Хван Гё Ана.

"В ходе встречи участники обсудили обстоятельства смерти Ким Чен Нама. Был затронут вопрос о возможном влиянии данного события на политическую ситуацию на Корейском полуострове", - отмечается в распространенном по итогам заседания пресс-релизе.

Хван Гё Ан заявил, что "правительство со всей серьезностью относится к этому вопросу". По его словам, "если выяснится, что убийство Ким Чен Нама совершено по инициативе северокорейских властей, то это будет очередным доказательством жестокости и античеловечности режима Ким Чен Ына".

И.о. президента распорядился совместно с международным сообществом продолжать оказывать давление на Пхеньян с целью вынудить его руководство изменить проводимую им политику. Кроме того, Хван Гё Ан призвал военное командование сохранять готовность к провокациям Севера.







