Сестра Кейт Мосс стала лицом Chanel Eyewear

Сестра британской супермодели Кейт Мосс — 19-летняя Лотти Мосс — стала лицом линии солнцезащитных очков и оправ Chanel. Девушка приняла участие в рекламной кампании и снялась в ролике. Видео опубликовано на YouTube, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Для девушки это первый опыт работы с французским модным домом. Съемками руководил креативный директор марки Карл Лагерфельд.

Модная карьера Мосс-младшей активно развивается. Она уже сотрудничала с такими брендами как Calvin Klein и Red Valentino, а осенью 2016 года стала лицом Bulgari.