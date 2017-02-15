Нарек Галстян считает довольно значимым влияние Овика Абраамяна в формируемом “Блоке Царукян”

Председатель правления Социал-демократической партии «Гнчакян» (СДПГ) Нарек Галстян считает, что бывший премьер-министр Армении Овик Абрамян имеет довольно большое влияние в в формируемом “Блоке Царукян”. Об этом, по сообщению «Арменпресс», в беседе с журналистами заявил председатель правления СДПГ, комментируя прекращение переговоров Гагиком Царукяном.

“Бывший премьер-министр Овик Абрамян имеет довольно большое влияние в новом блоке, во всяком случае, об этом свидетельствуют политические пересуды. Как только будут обнародованы предвыборные списки, вы поймете, какую непосредственную роль он играет ”, - заявил Галстян.

Председатель правления СДПГ глубоко убежден, что за некоторыми публикациями в СМИ на этапе формирования блока “Царукян” стояла руководитель парламентской фракции ППА Наира Зограбян.

“Я знаю, кто стоит за публикациями в СМИ. Мы просто не смогли продолжить работу в этой нездоровой атмосфере”, - заявил он.