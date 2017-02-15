Перебравшийся в Армению Шагин Мирзоев уверен, что возврат в Азербайджан будет для него смертью

Талышский блогер, участник талышского освободительного движения Шагин Мирзоев, который несколько дней назад попросил временное убежище в Армении для себя и своей семьи, также принимает участие в экспертном совещании «Прорыв Блокады Степанакерта: 25 лет спустя». Он выступил в ходе конференции, сказав, что находиться в Азербайджане будет для него и его семьи рискованным. «Я сбежал из когтей смерти. Возврат в Азербайджан будет для меня смертью, а в вопросе приезда в Армению я не ошибся»,- сказал он.

Как передает «Арменпресс» с его слов, Талышию сегодня постигает та же судьба, о которой говорится в отношении НКР. «Можно сказать, что она в блокаде. У талышев сегодня нет доступа на своем языке в ТВ, радио, требование учебников делает тебя предателем и сепаратистом. Те, кто как-то говорят о своей талышской идентичности, попадают за решетку или бывают убиты. В РФ из Азербайджана сбежало около 300 тысяч талышей, опасаясь преследований. В Азербайджане проживает около 2 млн талышей,как можно их уничтожать на глазах мира?»,- сказал он.

МИД Армении 11-го февраля сообщило о том, что Мирзоев и его семья сбежали из Азербайджана и просят временного убежища. «К властям Армении обратился гражданин Азербайджана Шагин Мирзоева, попросив временное убежище в Армении, поскольку он является по национальности талышем, является членом Совета по талышской культуре, корреспондентом газеты «Толыши Садо». Он был вынужден убежать из Азербайджана, поскольку испытывал давления по этно-религиозным признакам, и приехал в Армению вместе со своей семьей. Власти Армении отнеслись к его проьбе положительно»,- сказано в сообщении.