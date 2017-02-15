Социал-демократическая партия «Гнчакян» не примет участия в выборах

Из-за искусственно созданных препятствий Социал-демократическая партия «Гнчакян» (СДПГ) не сможет принять участия в предстоящих парламентских выборах Армении.

По сообщению «Арменпресс», об этом 15 февраля в беседе с журналистами заявил председатель правления СДПГ Нарек Галстян.

По его словам, эти препятствия не смогут заставить СДПГ отказаться от своих целей. Галстян отметил, что они намерены стать внепарламентской силой и продолжить свою борьбу.

“Мы обязательно будем участвовать в выборах Совета старейшин Еревана, никакие препятствия не смогут остановить нас. По всей вероятности, мы будем участвовать в выборах самостоятельно”, - заявил Галстян.

По его словам, за два дня они не успеют составить отдельный список и представить документы в Центральную избирательную комиссию РА.

Галстян отметил, что покинул ряды альянса Гагика Царукяна по причине царящей в нем нездоровой атмосферы и нарушения достигнутых договоренностей. По его словам, все процессы проистекают нормально, все рейтинговые кандидаты работают.

“Мы уже успели создать предвыборные штабы. Затем ситуация резко изменилась, и мы из прессы узнали об этих процессах”, - заявил он.

По поводу заявлений пресс-секретаря Гагика Царукяна относительно того, что между СДПГ и переформированным СДПГ появились разногласия, Галстян отметил, что данный вопрос не мог сыграть какую-либо роль и даже не был обсужден в ходе переговоров.