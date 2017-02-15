Больные онкологией дети находятся под попечительством супруги президента Армении Риты Саргсян
Под покровительством супруги президента Армении Риты Саргсян прошел благотворительный концерт, посвященный лечению больных онкологией детей. Билеты были проданы детям –ученикам школ, и весь доход от концерта пойдет на лечение больных онкологией детей.
«Ребенок должен с детства учиться совершать благодеяния и почувствовать, что благотворительность является высшим удовольствием»,- сказала супруга президента Армении Рита Саргсян.
Как передает «Арменпресс» с ее слов, в программу концерта вошли старые, добрые песни.
«Мы вспомнили песни детства родителей, дедушек и бабушек, и возникла необходимость сделать их переводы. Нам помог в этом Авет Барсегян. Он перевел тексты, а Нарек Дурян написал чудесный сценарий»,- сказала супруга президента Армении Рита Саргсян.
По словам ведущего и автора текстов Авета Барсегяна, концерт состоялся благодаря многолетнему педагогическому опыту супруги президента Армении Риты Саргсян.
15-е февраля отмечается в мире как День борьбы с детскими онкологическими заболеваниями. Цель подобных мероприятий – повышение осведомленности среди населения и оказание помощи больным детям и их семьям.
По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется 215 000 новых случаев детских онкологических заболеваний в возрасте до 14 лет, и 85 000 новых случаев детских онкологических заболеваний в возрасте от 15 до 19 лет.
По мнению специалистов ВОЗ, при своевременном выявлении и лечении, излечивается до 80% онкологических заболеваний, а в Армении эта цифра равна 65%-70%.
Благодаря развитию медицины, в детской онкологии имеются значительные успехи. Многие заболевания, которые ранее считались неизлечимыми, сейчас поддаются лечению комплексными методами терапии от хирургических и до пересадки стволовых клеток.
Наиболее часто среди детских онкологических заболеваний встречаются лейкемия, лимфомы, злокачественные новообразования головного мозга и нервной системы, опухоли костной ткани, нейробластома, опухоль Вильмса, рабдомиосаркома и др.
В Армении ежегодно регистрируется 50- 60 новых случаев детских онкологических заболеваний. Диагностика и лечение проводятся в Национальном онкоцентре имени Фанарджяна, в Центре гематологии имени Еоляна, в Детской больнице Мурацана – в рамках госзаказа.
В деле лечения детских онкологических заболеваний неоценима роль фонда «Подари жизнь» и его совета попечителей во главе с супругой президента Армении Ритой Саргсян. В центрах, где проводятся диагностика и лечение детских онкологических заболеваний, имеется новейшее оборудование, есть возможности для лечения детей и взрослых. В Центре гематологии имени Еоляна есть уникальный в регионе центр по пересадке костного мозга, который позволяет лечиться дома, а не за рубежом.