Иран стремится к улучшению отношений с арабскими странами Персидского залива

Иран стремится к улучшению отношений с арабскими странами зоны Персидского залива. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил агентству Мехр президент ИРИ Хасан Роухани перед началом своего турне по региону, в ходе которого он посетит Оман и Кувейт.

"Укрепление добрососедства и обеспечение региональной безопасности - приоритеты внешней политики Ирана. Исламская Республика никогда не преследовала агрессивные цели, не вмешивалась во внутренние дела других государств, не пыталась навязывать политические взгляды и религиозные убеждения. В течение многих веков шииты и сунниты мирно сосуществовали и вполне могут без постороннего участия за столом переговоров устранять имеющиеся разногласия, противоречия между ними искусственно разжигаются далекими от региона странами", - подчеркнул иранский президент. Перед отъездом из Тегерана он сообщил журналистам, что намерен обсудить в ходе визитов в Оман и Кувейт региональные проблемы, в том числе, тему "прекращения кровопролития в Сирии, Ираке и Йемене".





