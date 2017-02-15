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Захарова о заявлениях США по Крыму: Россия свои территории не отдает


Крым является территорией РФ, а Россия своих территорий не возвращает. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что президент США Дональд Трамп "дал ясно понять, что ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации на востоке этой страны".

"Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерации", - подчеркнула она.

 



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