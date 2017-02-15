Глава МЧС Армении принял посла Японии: Намечается расширение сотрудничества

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян 15 февраля принял чрезвычайного и полномочного посла Японии в РА Эйджи Тагучи и советника посла Кеничиро Сасаме. Целью встречи было обсуждение реализации существующих совместных программ МЧС Армении и Японии и расширения деятельности в различных сферах.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе МЧС РА.

В своем приветствии послу Тагучи министр Тоноян отметил, что сотрудничество с Японией находится на особом уровне: правительство этой страны внесло серьезный вклад в дело обеспечения увеличения возможностей гражданского сопротивления в случае разного рода кризисов. Особенно тесным было взаимодействие с Агентством международного сотрудничества Японии (Japan International Cooperation Agency (JICA)), которое было развернуто с 2007 года.

Благодаря сотрудничеству с Японией были технически переоснащены пожарно-спасательные части, была проведена оценка сейсмического риска в Республике Армения и планирование управления, и пр. Также в рамках сотрудничества с Японией многие сотрудники МЧС РА были командированы в Японию с целью переподготовки и обмена опытом.

Министр Тоноян отметил, что армяно-японское сотрудничество может стать основой и для разработки программы регионального сотрудничества. Он подчеркнул важность переподготовки экспертов с целью изучения опыта обеих стран и его дальнейшего практического применения.

По завершении встречи глава МЧС РА и посол Тагучи обсудили направления расширения сотрудничества между двумя странами с включением новых вопросов повестки.