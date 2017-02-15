Спецслужбы СНГ в 2017 г. проведут учения по выявлению вербовщиков террористов в соцсетях

Спецслужбы СНГ проведут в этом году масштабные учения по выявлению вербовщиков террористов в соцсетях, а также эмиссаров международных террористических организаций. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ генерал-полковник Андрей Новиков на 10-м совещании руководителей национальных антитеррористических центров государств - участников СНГ.

Совместные антитеррористические учения "Душанбе-Антитеррор" пройдут в конце мая и начале июня на территории шести государств - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана с привлечением спецслужб, военных и ряда других уполномоченных органов этих стран, заключительный этап учений пройдет в Таджикистане.

В совещании руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров государств - участников СНГ принимают участие представители спецслужб 10 государств СНГ: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.