Российский политолог считает, что называть карабахский конфликт замороженным неверно

Называть карабахский конфликт замороженным неверно. Как передает «Арменпресс», подобное мнение выразил на конференции «Открытие блокады Степанакерта: 25 лет спустя» российский политолог Сергей Маркедонов.

«В 2016 году во время карабахской эскалации говорили, что это беспрецедентное событие. Но называть карабахский конфликт замороженным неверно. После подписание соглашения о перемирии в 1994 году нарушения режима прекращения огня продолжаются, и каждый раз их называют «беспрецедентными». Авторы утверждения о принципе территориальной целостности представляют его в качестве абсолютной нормы без учеты мнения проживающих там людей, их прав. В зоне карабахского конфликта нет миротворцев, и при обсуждении этого вопроса следует учесть, кто будет осуществлять такую миссию. Если учесть современные отношения России и Запада, то вопрос миротворцев становится еще более сложным», - отметил Маркедонов.

«Кстати, в отличие от постсоветских конфликтов внешним силам не удалось превратить карабахскую проблему в «прокси-конфликт» или в опосредованный конфликт в контексте столкновения интересов сверхдержав. Он остался конфликтом регионального характера, что очень важно в контексте обсуждения перспектив мира», - подчеркнул политолог.

«Я также неоднократно был в Нагорном Карабахе в качестве исследователя, аналитика. Поэтому одна известная страна включила меня в «черный список». Непонятно. В социальных сетях я как-то в шутку написал – неужели во мне главная причина нерешенности карабахского конфликта, что и меня включили в такой список», - сказал он.