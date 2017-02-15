СМИ: большую часть времени Ким Чен Нам проводил с семьей в Макао

Скончавшийся при загадочных обстоятельствах в Малайзии Ким Чен Нам - старший сводный брат нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ына - большую часть своей жизни проводил с семьей в китайском Макао (Аомэнь). По сообщениям гонконгской и макаоской печати, с начала 2000-х годов он фактически перебрался жить в этот бывший португальский анклав, который он считал своим "домом", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ким Чен Нама нередко видели в пятизвездочных отелях Макао, таких как Mandarin Orienta. При этом он имел в этом городе роскошную виллу-"таунхаус" в тихом уединенном районе на острове Колоан, где, предположительно, находится его семья, и еще одни апартаменты в центре, утверждает газета Macau Daily Times. В 2009 году в местной прессе появлялись сведения о том, что его дети занимались в клубе скаутского движения.

Как сообщала ранее газета South China Morning Post, старший сын Ким Чен Ира вел довольно разгульный образ жизни: его периодически видели в ночных барах, ресторанах и казино Макао, который является крупным игорным центром. Сообщалось, что у него не было своей машины и телохранителей, он перемещался на такси, часто вместе с друзьями.

Ким Чен Нам, получивший образование в Швейцарии и владеющий несколькими языками, много путешествовал за границей инкогнито, используя поддельные паспорта Доминиканской Республики и Португалии. По данным гонконгских СМИ, из Макао он совершал частые зарубежные поездки, бывая в Пекине, Бангкоке, Москве и некоторых странах Европы.

"Макао - это то место, которое он называл своим домом", - сообщал источник, который был в курсе перемещений старшего сына лидера КНДР. Обосновавшись в этом анклаве, Ким Чен Нам неоднократно выезжал и в близлежащий Гонконг, где он имел банковский счет. Однако в 2006 году власти этого специального административного района Китая, как сообщалось, отказали ему в визе на фоне напряженности, вызванной проведенным Пхеньяном ядерным испытанием и последовавшими санкциями.







