Брата лидера КНДР убили вьетнамские шпионки, сообщили СМИ

Две женщины-вьетнамки, являющиеся, предположительно, секретными агентами, стоят за убийством брата лидера КНДР Ким Чен Нама в столице Малайзии. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель малайзийских правоохранительных органов британскому изданию Telegraph.

"Мы уже просмотрели запись видеокамеры. В результате нам удалось задержать водителя такси, который подобрал двух женщин, совершивших убийство", — сообщил высокопоставленный представитель полиции.

На основании показаний водителя такси и записи камер полиция полагает, что женщины были вьетнамками, сообщил он. Представитель полиции также отметил, что женщины считаются секретными агентами, однако он отказался строить предположения о том, что они могли быть наняты лидером КНДР Ким Чен Ыном, братом убитого, пишет издание.

Полиция занимается поиском подозреваемых, которые могут все еще находиться в Малайзии. По словам представителя полиции, власти КНДР отправили высокопоставленного дипломата в Малайзию и попросили не проводить патологоанатомическое исследование Ким Чен Нама. Их требование было отклонено.